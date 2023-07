Tutto pronto per l'esordio ad Hong Kong dell'Italia di volley femminile in Nations League. Domani alle ore 11 italiane, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, le azzurre del ct Davide Mazzarri affronteranno la Bulgaria al Coliseum di Hong Kong in un match valido per la seconda giornata della Pool 3 di Vnl.