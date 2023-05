Pallone finisce sotto bus e scoppia, giovane prende a pugni l'autista

Stava giocando in strada a Roma quando il suo pallone è finito sotto un autobus della linea 38 ed è scoppiato. Il giovane, circa 20 anni, non ha digerito la cosa e, salito in macchina, ha rincorso il mezzo fino a tagliargli la strada per fermarlo. L'autobus non è riuscito a frenare in tempo e ha tamponato la vettura del giovane. Subito dopo il 20enne ha sferrato un pugno in faccia all'autista. E' accaduto ieri sera intorno alle 20 nella zona del Tufello. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia delle Volanti che hanno denunciato il ragazzo per interruzione di pubblico servizio. Tre persone a bordo del bus sono rimaste lievemente contuse.