Pallone spia cinese ha raccolto informazioni su siti militari segreti

Il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti ha raccolto dati di intelligence su siti militari segreti, nonostante gli sforzi dell'amministrazione Biden di bloccare la sua azione prima di abbatterlo lo scorso febbraio. E' quanto rivelano fonti dell'amministrazione a Nbcnews, spiegando che la Cina era in grado di controllare il pallone in modo che compisse più di un passaggio su alcuni siti e trasmettere a Pechino le informazioni raccolte in tempo reale.

In particolare, i dati di intelligence raccolti dai cinesi provenivano maggiormente da segnali elettronici che possono essere emessi da sistemi di arma o da comunicazioni tra il personale della base. Le fonti comunque sottolineano che la Cina avrebbe potuto raccogliere molte più informazioni, se non fossero scattate misure per occultare i potenziali obiettivi della sua ricognizione, e non fossero state adottate misure per bloccare la capacità del pallone spia di raccogliere e ritrasmettere i segnali.