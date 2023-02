Pallone spia cinese nei cieli Usa, i precedenti

In passato queste sofisticate mongolfiere, che sono dotate di sistemi di guida a bordo, hanno sorvolato le Hawaii e Guam

Non è la prima volta che vengono avvistati palloni spia cinese sul territorio Usa: in passato queste sofisticate mongolfiere, che sono dotate di sistemi di guida a bordo, hanno sorvolato le Hawaii e Guam, secondo quanto riferiscono fonti dell'intelligence Usa. Al momento, il pallone continua a sorvolare il territorio americano, riferiscono fonti dei militari Usa che assicurano che il Norad, il comando di difesa aerospaziale dell'America del Nord, continua a monitorare la sua traiettoria, non rivelando dove effettivamente si trovi.

Riguardo alla sua attività di raccolta di intelligence, il portavoce del Pentagono, il brigadiere generale Patrick Ryder, ha assicurato che "una volta individuato il pallone, il governo si è immediatamente attivato per impedire la raccolta di informazioni sensibili". Ed ha poi confermato che simili attività sono osservate "da diversi anni".