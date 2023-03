Palm Beach Cavallino Classic: oltre 120 Ferrari alla 32esima edizione

Al Palm Beach Cavallino Classic hanno preso parte, nel corso della 32esima edizione, oltre 120 Ferrari. Un'edizione che ha celebrato il centenario dalla prima 24 Ore di Le Mans con una classe dedicata alle Ferrari.

Il premio Overall Outstandig Ferrari Granturismo alla 32esima edizione del Palm Beach Cavallino Classico è stato assegnato alla Ferrari 410 Superamerica del 1956, telaio nr. 0483 SA.

Senza precedenti l’affluenza del pubblico, 125 esemplari che hanno contribuito a far rinascere o a rendere mitica la leggenda Ferrari.

Tanti i premi e le vetture premiate, Luigi Orlandini, Presidente di Canossa Events ha dichiarato: “Un ringraziamento speciale ad Anne Brockinton Lee, che ha portato due vetture straordinarie e che, credo prima donna in assoluto nella storia di Cavallino Classic, ha vinto uno dei Best in Show con la sua 410 Superamerica.

Questa elegantissima show car è un esempio perfetto di come la leggenda Ferrari non si basi solo sulle vetture da competizione, ma anche sulle meravigliose granturismo da usare sulle strade. Come organizzatore, inoltre, non posso che essere felice e sottolineare come la partecipazione del pubblico sia stata estremamente numerosa, senz’altro attratto sia dalla qualità che dal numero di vetture presenti. Il mio arrivederci è, a Cavallino Classic Modena, previsto per il prossimo 12-14 maggio”.

Il premio Overall Outstanding Ferrari Granturismo, è stato assegnato alla Ferrari 410 Superamerica del 1956.

È l’esemplare con telaio s/n 0483 SA della collezionista americana Anne Brockinton Lee. Esposta al Salone di Parigi del 1956, questo modello si caratterizza per una linea spettacolare esaltata dalla presenza di pinne posteriori.