Palucart e la forza del marketplace trasversale

Salerno, 20/02/2023 - Palucart, l’azienda nata nel 2009 a Mercato San Severino (SA) dall’intuizione dei fondatori - Luigi Falco e Patrizio Loria – che con il loro marketplace hanno scalato le classifiche dei maggiori ecommerce italiani è, ad oggi, un punto di riferimento per la fornitura di prodotti di largo utilizzo dedicati al B2B ed al B2C, dal settore Ho.Re.Ca agli articoli per la casa, fino ai prodotti biodegradabili.

Una storia di successo fatta di sacrifici e costanza che hanno portato l’azienda ad essere riconosciuta TOP Amazon Seller d’Italia proiettandola verso un futuro ricco di sfide e di nuovi mercati da esplorare.

La storia di Palucart in numeri

Era il 2009 quando la storia dell’azienda ebbe inizio. Due soci fondatori, un’idea in comune, un progetto di crescita professionale che ha coinvolto, nel tempo, più di 20 persone, risorse preziosissime che rappresentano il motore dell’azienda.

In una prima fase iniziale, erano i due soci, Luigi Falco e Patrizio Loria, a distribuire face-to-face scatole in carta e bicchieri di plastica.

Un deposito di proprietà arriva nel 2012, 400 mq in cui iniziare un nuovo capitolo dell’azienda, dove si decise di puntare tutto sul digitale, già proiettati verso il futuro di quello che poi sarebbe stato il successo nel mondo degli ecommerce.

Nel 2017 Palucart continua a crescere fino ad arrivare ai risultati odierni, frutto dell’impegno lavorativo e della perseveranza dei soci fondatori che da oltre 15 anni portano avanti le loro intuizioni, rivolgendosi anno dopo anno ad un pubblico sempre più ampio e consapevole.

Core business Made in Palucart

Palucart è un’azienda in forte espansione che ha fatto del suo core business la sua identità. La caratteristica principale che contraddistingue il marketplace Palucart è sicuramente la capacità di saper cogliere i trend del settore attraverso una piattaforma che è in grado di offrire i prodotti più richiesti sia dai consumatori B2C che da un pubblico B2B.

Partendo da semplici ma funzionali prodotti monouso, quali stoviglie, contenitori alimentari, tovaglie e tovaglioli, l’attenta strategia sviluppata dai founder Palucart ha portato nel tempo l’azienda ad investire sui prodotti biodegradabili e compostabili: dai bicchieri alle stoviglie, dalle shopper fino ai rotoli bio, per conseguire un importante e decisivo passo avanti nei confronti di una transizione verde e digitale voluta fortemente da tutta Europa.

La trasversalità del brand Palucart

Nel corso degli anni il mondo di Palucart si è ampliato in modo esponenziale, potendo contare su oltre 80 categorie merceologiche con una media di 35.000 ordini al mese.

Ma nonostante gli incredibili risultati raggiunti, la voglia di soddisfare i propri clienti a 360° non si è mai fermata, e in questo periodo storico connotato da forti cambiamenti, la spinta verso l’innovazione ha portato l’azienda ad incrementare la propria offerta merceologica con nuove categorie di prodotto.

Giardino e Terrazzo

Per il giardino ed il terrazzo, Palucart ha sviluppato una categoria apposita in cui poter trovare con facilità oggetti di uso quotidiano adatti sia per il periodo estivo che per l’inverno. Attrezzi da giardino, materiali per l’irrigazione, una vasta selezione per l’arredo esterno quali sedie, ombreggianti, vasi e fioriere; tutto il necessario per rendere lo spazio esterno accogliente e funzionale.

Avvolgenti e contenitori alimentari

Per soddisfare i bisogni dei consumatori più esigenti, all’interno dell’ecommerce Palucart ha preso forma un’intera sezione dedicata agli avvolgenti ed ai contenitori alimentari: vaschette e rotoli in alluminio, pellicole e carta forno, contenitori per alimenti e sacchetti di carta; prodotti realizzati con materiali di altissima qualità ed in grado di far fronte alle richieste sia degli utenti diretti che del mondo Ho.Re.Ca.

Imballaggio e cancelleria

Per cancellaria e imballaggio, Palucart ha ideato una categoria ad hoc in cui è possibile trovare tantissime soluzioni per la casa e l’ufficio. Etichette, fogli A4, rotoli in carta termica, nastro adesivo, scatole in cartone, prodotti realizzati con materiali resistenti e sicuri, in grado di offrire tutta la qualità del mondo Palucart.

Casa e persona

Per la casa e la cura della persona, sul sito Palucart.it è consultabile una sezione apposita in cui poter acquistare organizer, medicali, prodotti per la cucina ed un’area dedicata alla linea Cortesia per Hotel, B&B e strutture alberghiere.

Igiene e pulizia

Per l’igiene e la pulizia quotidiana, Palucart ha sviluppato una categoria dedicata all’acquisto di prodotti industriali per il bagno ed il bucato, con un vasto assortimento di guanti in diverse tipologie, detergenti professionali ed accessori bagno.

Ferramenta e Linea Auto

Una categoria nata esclusivamente per Ferramenta e Linea Auto è stata voluta dall’azienda Palucart per dare spazio a tutti gli appassionati di automobili e bricolage, tra adesivi, viti e tasselli di ogni genere, attrezzi ed utensili, spray e vernici, i prodotti Palucart sono studiati appositamente per offrire solo il meglio agli utenti B2B e B2C.

Pet

Il mondo del Pet ha uno spazio tutto suo anche all’interno dell’ecommerce Palucart. Un vasto assortimento per poter

Party

Per organizzare un Party indimenticabile, Palucart ha inserito all’interno del suo catalogo prodotti, una serie di articoli premium, tra spara coriandoli, coccarde, portaconfetti e tanto altro.

Espandersi nel mondo B2B e B2C

Il marketplace firmato Palucart è un mondo vastissimo in cui poter trovare davvero tutto ciò che serve sia per il mondo B2B che per il B2C. Il catalogo prodotti spazia dalla cura della casa e della persona alla fornitura di un’ampia gamma di articoli monouso per le esigenze del settore Ho.Re.Ca.

Un assortimento unico in cui poter acquistare articoli attentamente selezionati secondo il miglior rapporto qualità prezzo, potendo usufruire di una grande varietà di prodotti e di spedizioni rapidi e puntuali.

