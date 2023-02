Pan di Stelle aderisce alla campagna "M'illumino di Meno"

In occasione dell’appuntamento di domani con la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005, Pan di Stelle, brand del Gruppo Barilla, aderisce alla campagna 'M'illumino di Meno' nata per promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Per l’occasione Barilla spegnerà domani simbolicamente le luci esterne di un silos dello stabilimento di Pedrignano (Parma), il più grande pastificio del mondo, headquarter del Gruppo, e lancia con Pan di Stelle una campagna di comunicazione per sensibilizzare al risparmio energetico, valorizzando l’emozione dei sogni. E’ partito infatti questa settimana il nuovo progetto Pan di Stelle 'Meno luce, più sogni', nato dalla collaborazione tra il Marketing e Digital team Pan di Stelle ed il team strategico e creativo del Gruppo Armando Testa. Una campagna di comunicazione pianificata sul digital e sui social per invitare gli italiani a ridurre l’illuminazione domestica per accendere l’energia più importante che c’è, quella dei sogni. Un gesto simbolico che non solo consente un risparmio energetico e quindi fa bene al Pianeta, ma aiuta anche a riscoprire i benefici emotivi e relazionali di un uso minore e più consapevole dell’illuminazione domestica, primo tra tutti quello di stimolare la fantasia e la capacità di sognare.

“Meno luce, più Sogni nasce proprio per unire il racconto del sogno ad un tema concreto, estremamente attuale, come l’attenzione all’ambiente e al risparmio energetico, per diffondere la cultura di scelte etiche e rilevanti in termini di sostenibilità”, spiega Chiara Pisano, Marketing Director Pan di Stelle.