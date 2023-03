Nel giorno del martedì grasso, che nel 2023 cade il 21 febbraio, si festeggia anche il pancake, il dolce tipico della colazione inglese e americana diventato un must anche per gli italiani. Per l’occasione, Mulino Bianco lancia la divertente “challenge” social #IlLatoPancake per iniziare la giornata dal “lato felice”.