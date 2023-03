Pancake Day, tanti giochi per celebrare questo delizioso dolce

Oggi, 21 febbraio, si festeggia il Pancake Day. Le amate frittele tipiche delle tavole americane e inglesi sono diventati negli ultimi anni un must anche delle nostre colazioni, tanto che il Pancake Day viene festeggiato in tutta Italia. Per questi dolci anche un challenge a tema: in Inghilterra si sfidano ogni anno nell’iconica Pancake Race, una gara di corsa in cui i concorrenti devono tenere in mano una padella strabordante di frittelle senza farle cadere. Ma anche in altre competizioni a tema: dalla pancake art challenge, alla flip challenge, fino alla gara per veri e propri pancake lovers, durante la quale ciascun partecipante è sfidato a mangiare 12 pancake in 12 minuti.