Pancia gonfia, colon irritabile e problemi intestinali: i rimedi per fare pace con la nostra pancia

Milano, 18 febbraio 2022. Il nostro intestino è considerato un vero e proprio “secondo cervello”. È proprio lì che si accumulano stress, ansia e preoccupazioni. A questo si aggiungono un’alimentazione scorretta, cure antibiotiche, intolleranze, alimentazione, stile di vita. Il risultato sono spiacevoli problemi che possono interferire molto con la nostra vita quotidiana.

Ecco come risolvere i fastidiosi disturbi legati alla disbiosi intestinale come colon irritabile, gonfiore addominale, meteorismo, stitichezza o dissenteria:

1. Aiutare i batteri buoni con un protocollo di probiotici

La flora batterica che popola il nostro intestino è 10 volte superiore al numero di cellule del nostro corpo e si compone di “batteri buoni” e “batteri cattivi”, che impattano sul ph interno creando – o distruggendo - l’ambiente dove gli enzimi lavorano per scomporre ciò che mangiamo in nutrimento e rifiuti. L’alterazione di questo microbiota è alla base di disturbi che si insidiano nelle nostre giornate: stanchezza, gonfiori, colon irritabile, cattiva digestione e alterazione delle evacuazioni.

La prima azione da fare è quindi ripristinare la flora batterica con un Protocollo di Reset. Uno dei più famosi è il Bromatech Protocollo di pulizia intestinale, azienda che da 25 anni si dedica allo studio scientifico della supplementazione probiotica. Il protocollo è diviso in fasi e prevede un’iniziale azione di “pulizia”, ossia di eliminazione dei batteri cattivi, fondamentale perché i batteri buoni integrati nelle fasi successive possano insediarsi correttamente.

2. Abbassare il livello di stress

Meditazione, rilassamento, equilibrio mentale, sono elementi importanti per poter mantenere il nostro corpo in equilibrio. “L’approccio alla cura di sè deve ormai abbracciare la persona ad ogni livello – dice Monica Agnesi, fondatrice del sito IamNatural.it – Viviamo in un mondo veloce e frenetico che rischia di portarci lontano dal nostro centro. Il concetto di benessere ormai deve essere trattato a 360°, ed è con questo principio che ho avviato I am Natural. Vogliamo condividere sul sito e sui nostri canali social tutti i modi in cui una persona può prendersi cura di sé stessa: dall’aspetto esteriore, con i migliori prodotti ecobio per viso e capelli, a quello più interiore, con i migliori integratori e probiotici per il corpo, fino a quello intellettuale, con contenuti dedicati alla crescita personale, letture e spunti per la mente.”

Quindi se la felicità porta “farfalle nello stomaco” non trascuriamo l’effetto che stress, preoccupazioni e ansia possono avere sul nostro intestino. Integrare nella giornata degli spazi, anche se di qualche minuto, dedicati ad abbassare il livello di tensione interna possono dare enormi benefici a livello fisico. Il vostro intestino vi ringrazierà.

3. Curare l’alimentazione Il cibo che assumiamo è la benzina del nostro corpo. Per nutrire correttamente il nostro intestino è importante privilegiare alimenti naturali ed evitare cibi industriali e preconfezionati. Limitare il caffè, cioccolato e alimenti infiammatori. Consumare la frutta lontano dai pasti e preferire spuntini spezza fame a pasti molto abbondanti. Limitare anche lo zucchero e le bevande gassate. Via libera alla varietà: alternare le fonti di carboidrati - pasta integrale, miglio, quinoa, cous cous, orzo, farro – e di proteine - carne, pesce, legumi, tofu. Molto utile anche tenere un diario alimentare per almeno due settimane dove annotare le sensazioni fisiche a seguito di ogni pasto. Questo permette di evidenziare eventuali intolleranze e cibi che non influiscono positivamente sul nostro funzionamento.

