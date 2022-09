“Panda e Tipo: due icone Fiat, il sogno possibile”

Bari, 2 settembre 2022. Parola d’ordine “per tutti”. Se dovessimo assegnare un potere magico alle due protagoniste di oggi di casa Stellantis sarebbe proprio questo: essere possibili per tutti, senza tralasciare bellezza e qualità. Stiamo parlando di Fiat Panda e di Fiat Tipo, due modelli dalle caratteristiche diverse ma accomunate da prezzi accessibili e dalla disponibilità immediata dalla Maldarizzi Automotive S.p.a. grazie ai diversi veicoli in pronta consegna.

La nuova Fiat Tipo è dotata di un propulsore Mild Hybrid 48V benzina con cambio automatico DCT (doppia frizione) a sette rapporti, che la rende efficiente dal punto di vista dei consumi, soprattutto nell’utilizzo urbano-extraurbano.

La caratterizzano proiettori con luci diurne a led, ancora più potenti ed efficienti nei consumi elettrici, dettagli neri su copri-specchietti, montanti e maniglie, cerchi da 16 pollici in lega “Styled”. Gli interni dell’auto vedono una cabina con materiali soft touch, radio da 7 pollici Touchscreen con CarPlay e Android Auto. Sicurezza in primo piano con i rinnovati pacchetti ADAS, sistemi di sicurezza e aiuto alla guida, tra cui il mantenimento attivo di carreggiata, il riconoscimento dei segnali stradali, il driver attention alert e il riconoscimento attivo dei limiti di velocità.

Disponibile dalla Maldarizzi anche in versione benzina e gasolio con cambio manuale.

La Panda è il modello più iconico della gamma Stellantis: con oltre 40 anni di storia non ha davvero bisogno di presentazioni. La city car italiana è riuscita a diventare una leggenda per la sua praticità in ogni contesto. Arrivata alla sua terza generazione continua ad affermarsi come l’auto essenziale, robusta ed economica per eccellenza. Presente anche nella primissima versione Hybrid oltre alla motorizzazione bi-fuel benzina e Gpl con i nuovi allestimenti GARMIN-RED-CROSS-LIFE. Le sue linee squadrate e le dimensioni contenute la rendono perfetta per muoversi nel traffico anche grazie alla carrozzeria a cinque porte e al ridotto raggio di sterzata che facilita le manovre e i parcheggi. Materiali semplici e forme familiari per gli interni, dove l’elemento quadrato viene più volte richiamato: dai quadranti analogici del cruscotto, la leva del freno a mano, le casse sui portelli delle portiere, al pomello del cambio. Fiat Tipo e Fiat Panda: due modelli iconici e disponibili per tutti, grazie a una cifra di poco superiore alle 10mila euro, il sogno è davvero accessibile.

