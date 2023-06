Panfilo Colonico, liberato lo chef rapito in Ecuador: "Sto bene"

"Non è stato un film"

E' stato liberato Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo lo chef originario di Sulmona avrebbe fatto sapere agli amici di essere libero e di aver raggiunto il ristorante autonomamente. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film", avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi. Colonico aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato, ma sorridente.