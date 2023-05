Panico in aereo, apre portellone in volo: "Voglio scendere"

Paura in Corea del Sud, apre il portello a 200 metri dal suolo

"Voglio scendere". E apre il portellone dell'aereo prima dell'atterraggio. Panico sul volo della Asiana Airlines diretto da Jeju a Daegu, in Corea del Sud. Prima dell'atterraggio, nella fase finale del volo ad un'altitudine di 200 metri, un uomo di circa 30 anni si è alzato e ha aperto il portellone perché si sentiva "a disagio". Qualche passeggero ha cercato di bloccare l'uomo, che è riuscito ad aprire parzialmente il portello. Gli altri viaggiatori si sono aggrappati ai sedili, nella cabina sferzata da potentissime raffiche di vento. Nove persone sono state trasportate in ospedale per problemi respiratori e sono state dimesse nel giro di due ore. L'uomo che ha aperto il portellone è stato arrestato. Alla polizia, secondo i media sudcoreani, ha spiegato che intendeva semplicemente ''scendere'' dall'aereo. Il giovane, a quanto pare, avrebbe manifestato segni di stress dopo aver perso il lavoro recentemente.