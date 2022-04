Panorama normativo del gioco d'azzardo in Italia

In collaborazione con vegasintelligence

Se diamo un'occhiata all'industria del gioco d'azzardo in Italia, possiamo dire che il gioco d'azzardo ha fatto parte della storia del paese per un bel po' di tempo. Anche se il gioco d'azzardo era legale negli anni '30, è stato solo nel 1948 che è diventato un settore adeguatamente regolamentato. Al giorno d'oggi, quasi ogni forma di gioco d'azzardo può essere legalmente goduta dagli italiani, con il paese che ha anche legalizzato il gioco d'azzardo online nel 2006.

La legge principale che regola il gioco d'azzardo in Italia è Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Decreto Legislativo n. 496 del 1948. Ciò premesso, sono state numerose le modifiche alla legge, con l'adozione anche di altri decreti per una migliore regolamentazione delle attività di gioco in Italia. Se vuoi saperne di più sul quadro legislativo italiano e sul modo in cui viene regolamentato il gioco d'azzardo, ti suggeriamo di continuare a leggere questa pubblicazione.

Panoramica del gioco d'azzardo in Italia

Il gioco d'azzardo era legalizzato in Italia durante il governo di Mussolini, con il primo casinò autorizzato che ha iniziato la sua attività negli anni '30. Ciò nonostante, l'industria non è stata adeguatamente regolamentata fino al 1948, quando è stata promulgata la prima legge che stabiliva i regolamenti sul gioco d'azzardo. Decreto Legislativo n. 496 è stato emanato quell'anno ed è ancora il principale atto legislativo che fornisce l'ordinamento giuridico per la regolamentazione delle attività di gioco in Italia.

In base a detta legge, gli operatori che intendono svolgere attività di gioco d'azzardo in Italia devono ottenere una licenza dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Questa è anche l'autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo nel paese che sovrintende alle operazioni dei titolari di licenza e si assicura che siano conformi alle normative stabilite dalla legge.

Sebbene i casinò fisici siano legali in Italia, non ci sono molti casinò che operano nel paese. Questo può sembrare sorprendente per alcuni poiché l'Italia è nota per accogliere numerosi turisti ogni anno, ma sembra che la maggior parte di loro non sia interessata al settore del gioco d'azzardo del paese. Invece, le sale slot sono prevalentemente i luoghi in cui i giocatori italiani preferiscono giocare alle slot. Con centinaia di sale slot, gli italiani si divertono principalmente a scommettere sulle slot machine piuttosto che andare in un casinò per giocare ai classici giochi da tavolo.

Nonostante l'industria dei casinò sia regolamentata in Italia, molti giocatori italiani preferiscono visitare la vicina Slovenia, dove le sedi dei casinò sono significativamente più grandi, non hanno costi di iscrizione e offrono molti giochi da casinò che piacciono agli italiani.

Poiché il bingo proviene dall'Italia, non sorprende che il gioco sia estremamente popolare nel paese. Anche se le sale da bingo hanno iniziato ad essere autorizzate solo nel 2000, in pochi anni oltre 250 sale da bingo hanno avviato le loro operazioni in Italia.

Anche le scommesse sportive e le corse di cavalli sono attività di gioco legalizzate in Italia. Per poter svolgere queste forme di gioco d'azzardo, gli operatori devono anche ottenere una licenza dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Attualmente le scommesse sportive sono disciplinate dal Decreto n.111 del 2007, mentre le scommesse ippiche sono disciplinate separatamente dalla Legge sulle scommesse ippiche n. 31. Poiché il calcio occupa il primo posto tra gli sport preferiti dagli italiani, non sorprende che sia anche la prima scelta di scommesse tra gli scommettitori in Italia.

Come è regolamentato il gioco d'azzardo online in Italia

Il gioco d'azzardo online è stato legalizzato in Italia con un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli introdotto nel 2006. Per poter offrire servizi di gioco d'azzardo online in Italia, gli operatori devono ottenere una licenza dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'ente italiano per le licenze è molto attento nella valutazione delle domande di licenza, assicurandosi di concedere le licenze solo a società affidabili e rispettabili. Per prevenire ulteriormente il gioco d'azzardo online illegale, l'Italia ha adottato misure di sicurezza aggiuntive, con gli ISP (fornitori di servizi Internet) che bloccano i siti Web di gioco d'azzardo senza licenza.

Essendo un membro dell'UE, l'Italia si assicura di essere conforme alle direttive sul gioco d'azzardo dell'UE. E mentre l'attuale quadro legislativo del Paese ha aperto il mercato italiano del gioco d'azzardo agli operatori dell'UE ed EFTA, molti hanno già rinunciato alle loro licenze operative italiane. La ragione principale di ciò sono le aliquote fiscali sfavorevoli applicate alle operazioni di gioco d'azzardo online in Italia.

Le normative sul gioco online in Italia sono note per essere rigide, garantendo un ambiente di gioco equo e sicuro per i giocatori italiani. Tali misure, tuttavia, erano decisamente necessarie durante la pandemia globale di Covid-19. Dal momento che il paese ha dovuto attraversare un lungo periodo di chiusura, tutte le strutture di gioco fisiche hanno dovuto interrompere le loro attività per diversi mesi. Ciò ha portato ad un aumento estremo del gioco d'azzardo online, con molti italiani che hanno scelto di giocare nei casinò online rimanendo bloccati a casa. Ciò ha sollevato molte preoccupazioni sull'aumento dei casi di gioco problematico e le autorità locali hanno dovuto adottare misure per prevenire i danni legati al gioco durante questi tempi delicati.