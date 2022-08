Divorati ettari di vegetazione e messo in pericolo diverse abitazioni

C'è voluta tutta la notte per contenere l'incendio scoppia a Pantelleria. Le fiamme hanno divorato ettari di vegetazione e messo in pericolo diverse abitazioni e ville che sono state evacuate. Tra queste quella dello stilista Giorgio Armani. La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per accertare la natura del rogo.