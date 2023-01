Pantini (Nomisma): “Consumatore fedele al prodotto mozzarella anche quando economia rallenta”

In occasione della presentazione alla stampa dell’Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana Dop, iniziativa promossa dal Consorzio di tutela e della quale sono partner UniCredit e Nomisma, Denis Pantini, responsabile agrifood di Nomisma, ha presentato i dati relativi al mercato della mozzarella di bufala campana Dop ed ha illustrato le caratteristiche del ‘consumatore-tipo' di questa eccellenza italiana, che non rinuncia ad assaporarla nemmeno in un periodo di rallentamento economico come quello che stiamo vivendo.