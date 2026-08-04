Paola Olgiati

Per la penna abbandona il camice, ottiene il praticantato e diventa giornalista professionista, iscritta all'Ordine dal luglio del 2004. Dal 2007 è vice caposervizio della testata dove tutto è cominciato. In Adnkronos si occupa dell'universo salute e sanità a 360 gradi con un focus sulla medicina, partecipando a congressi nazionali e internazionali, e sul farmaco, passione che la accompagna dagli anni del laboratorio.