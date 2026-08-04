Laureata in Chimica e Tecnologie farmaceutiche all'università Statale di Milano, Paola Olgiati si innamora del giornalismo a San Valentino del 2000 nel suo primo giorno di stage nella redazione milanese dell'Adnkronos Salute, dopo avere frequentato quasi per gioco il Corso di Comunicazione scientifica della Facoltà di Farmacia. Nasce da quel colpo di fulmine la relazione più lunga della sua vita.
Per la penna abbandona il camice, ottiene il praticantato e diventa giornalista professionista, iscritta all'Ordine dal luglio del 2004. Dal 2007 è vice caposervizio della testata dove tutto è cominciato. In Adnkronos si occupa dell'universo salute e sanità a 360 gradi con un focus sulla medicina, partecipando a congressi nazionali e internazionali, e sul farmaco, passione che la accompagna dagli anni del laboratorio.
Nel 2005 l'Unamsi - Unione nazionale medico scientifica di informazione, di cui è socia, le assegna il Premio Ippocrate "per la tempestività della notizia".
Nel 2012 vince il Premio 'Comunicare il cuore - Bruno Pieroni' nella categoria Radio - Tv, e nel 2016 il Premio 'Sid - Diabete e Ricerca' nella categoria Agenzie di stampa