Paolo Borzacchiello a &Love Story 2023: si aggiudica il Premio &Love “Comunicatore Universale”

Allo scrittore e consulente di intelligenza linguistica il riconoscimento istituito dalla popolare manifestazione &Love Story per il suo impegno nella divulgazione dell’importanza della scelta delle parole corrette da usare che possono letteralmente cambiare in maniera concreta la nostra vita e i risultati nel business.

Verona, 12 maggio 2023 – Paolo Borzacchiello, autore dei bestseller Basta dirlo, Il codice segreto del linguaggio e la trilogia La parola magica, vince l’edizione 2023 del Premio &Love “Comunicatore Universale”, un riconoscimento attribuito a persone che si sono distinte per la loro capacità di comunicare su tutti i media, coinvolgere il pubblico in esperienze straordinariamente rilevanti e creare consapevolezza su tematiche fondamentali.

Il Premio &Love “Comunicatore Universale ”è stato istituito dalla società &Love e presentato durante la manifestazione &Love Story, ideata e diretta da Salvatore Russo, imprenditore, consulente e formatore molto noto nella scena digitale. Patrocinato dall'Università IUSVE, l’evento è dedicato alla comprensione delle migliori strategie di comunicazione per costruire un love brand di successo. Sul palco le storie di imprenditori, professionisti e creator capaci di andare oltre il prodotto e creare impronte emotive indelebili con il proprio pubblico. Il contesto ideale per la presentazione di un premio come il “Comunicatore Universale” che mira a riconoscere nelle personalità premiate gli stessi valori portanti della filosofia alla base degli eventi &Love.

«Prima di pensare agli algoritmi, prima di pensare all’intelligenza artificiale, prima di qualsiasi tecnica e strategia marketing è fondamentale trarre ispirazione e spunti di riflessione da chi è riuscito a comunicare in maniera efficace su molteplici media, creando un’empatia straordinaria con il pubblico. Paolo Borzacchiello riesce in questa ardua impresa, promuovendo argomenti complessi e di fondamentale importanza come la scelta delle parole giuste nella vita e nel business.» queste, secondo le parole di Salvatore Russo, le motivazioni che hanno spinto l’organizzazione a premiare Paolo Borzacchiello.

«Le buone idee, da sole, non vanno da nessuna parte: bisogna saperle raccontare. Oggi più che mai il mondo social, digital e il mondo del marketing in generale sono intasati di parole e frasi e slogan quasi sempre tutti uguali. Non c'è distinzione fra un claim e l'altro, tutti dicono di esser leader di mercato, tutti pensano di convincere il cliente con frasi come "il cliente al centro" o simili. Ma come si può esser percepiti come diversi, se si dicono le cose che dicono tutti? La sfida, oggi, per chi fa questo mestiere, è essere diverso senza dirlo, è incarnare la propria unicità anche e soprattutto attraverso la propria unicità linguistica» ha commentato Paolo Borzacchiello, che prima di essere premiato ha tenuto uno speech dal titolo “la chimica del linguaggio”.

Cos’è &Love Story: l’ultima edizione si è svolta il 6 e 7 maggio presso il Teatro Ristori di Verona, &Love Storyrappresenta un’occasione per chiunque voglia conoscere il dietro le quinte di piccole aziende che sono diventate grandi brand,le più efficaci strategie di comunicazione e le tendenze del prossimo futuro grazie ai sondaggi e le ricerche di mercato realizzate dai partner Onim, ObservatoryZed, Ipsos Italia e al prezioso contributo di Edelman Trust Institute. Branding, Neuromarketing, Intelligenza Artificiale,Creator Economy, Content Marketing sono gli argomenti principali trattati nell’edizione 2023. Il prossimo appuntamento è previsto il 16 marzo 2024.

Chi è Paolo Borzacchiello: tra i massimi esperti in Italia di intelligenza linguistica applicata al business e alle vendite. Forma ogni anno migliaia di imprenditori, manager e professionisti in tutto il mondo. Co-founder di HCE, Human Connections Engineering, disciplina che studia e decodifica i processi di interazione e comunicazione umana.

Chi è Salvatore Russo: consulente di brand building e personal branding, founder di &Love srl, società che si occupa della realizzazione di eventi aziendali e formativi, inoltre, propone i suoi format dedicati al marketing tra cui SEO&Love ed &Love Story. Esperto nella creazione di progetti editoriali e blog aziendali, è autore di manuali marketing e branding per Hoepli e ROI Edizioni.

L’assegnazione del Premio “Comunicatore Universale” si è svolta a Verona il 6 maggio 2023 presso il Teatro Ristori

