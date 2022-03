Paolo Cattin: “Investire in Orologi di Lusso”

Il primo libro al mondo sugli investimenti in orologi di lusso

Milano 10 marzo 2022, Paolo Cattin, collezionista di orologi di lusso di fama internazionale, nonchè proprietario della più grande collezione al mondo di Rolex Daytona con “testa oro” nati con il cinturino in pelle, da sempre in contatto con i più importanti player a livello internazionale nella compravendita di orologi di lusso, ha deciso di pubblicare il libro “Investire in Orologi di Lusso”, un bestseller che spiega con dovizia di particolari tutto quello che c’è da sapere per investire in questo settore in maniera profittevole, ovviamente con l’esperienza di chi lo fa come mestiere da tutta la vita e che con dedizione ha avuto modo di diventare uno dei più grandi esperti riconosciuti a livello internazionale.

L’opera di Paolo Cattin è il primo libro al mondo sugli ”investimenti in orologi di lusso" e sono state le migliaia di trattative e di orologi acquistati e venduti in ogni parte del mondo che hanno permesso la creazione di questo importante testo di settore.

Paolo Cattin che ha ereditato la passione dal padre ha sviluppato le Sue competenze partendo dai laboratori, fino ad arrivare a lavorare per importanti Case d’Aste.

Nel libro si percepisce l’importanza che l’autore nel suo percorso ha dato alla formazione commerciale parla della consapevolezza che ogni venditore ha quando si tratta di approcciare a freddo, definendola come un'esperienza terrificante. E paragona questa modalità all’andare in un paese straniero senza conoscere la lingua e comunicando a gesti il che può portare sicuramente ad un solo risultato, quello di non essere capiti.

La vendita è un vero e proprio linguaggio e l'unico modo che esiste per riuscire a non averne più paura è quello di conoscerlo e di avere forti competenze in quello che si sta vendendo, ed è grazie ad un libro come questo che il lettore potrà conoscere uno dei mercati più liquidi al mondo, migliorare le proprie marginalità nelle compravendite e soprattutto implementare i guadagni.

Il settore dell’investimento in orologi di lusso non è un gioco e per chi volesse iniziare il testo di Cattin è un indispensabile punto di partenza.

Paolo Cattin

Nato a Vercelli, dopo il diploma di Maestro d’Arte, conseguito all’Istituto Benvenuto Cellini di Valenza, ha lavorato come orefice e incassatore presso alcune ditte, tra le quali “Gioielli di Mario Fontana”. Dopo sette anni di laboratorio orafo si è trasferito nel negozio di Vercelli al fianco di suo padre Mario Cattin, esperto orologiaio, dove si è specializzato nel commercio di orologi d’epoca e da collezione, così da completare la propria formazione in campo orafo-orologiero.

Ha lavorato inoltre per alcune case d’asta, tra le quali la “Meeting Art” di Vercelli e “Antiquorum”, e collaborato alla realizzazione del libro “Collezionare Orologi da Polso” edito dalla Mondani editore.

Dal 2001 al 2012 si è occupato del negozio di Milano, portando l’azienda ad essere la prima realtà in Italia nell’acquisto di preziosi a livello professionale, per poi replicare la stessa attività in Svizzera a partire dal 2014 con Day Trading.

https://www.paolocattin.ch