Paolo Leoncini nuovo Direttore Vendite Hankook Tire

Paolo Leoncini nominato nuovo Direttore Vendite di Hankook Tire Italia.

Una lunga esperienza maturata in diverse multinazionali,, per più di 14 anni Paolo Leoncini ha ricoperto posizioni di rilievo nel settore dei pneumatici.

Paolo Leoncini ha guidato in Hankook Tire, il Team vendite per il mercato Italia, Grecia, Malta e Cipro.

La sua mission è generare comportamenti positivi per creare ambienti dinamici e strutturati, “dire quello che si può fare e fare quello che si dice” è la linea guida per la gestione del team.

Paolo Leoncini: “Forti stimoli ed entusiasmo sono i sentimenti che mi accompagnano in questa nuova avventura che mi vede entrare far parte di un’azienda come Hankook in forte crescita nel mercato e con un brand che negli ultimi anni è stato capace di generare una forte domanda grazie all’eccellenza dei prodotti, alle tecnologie innovative, alla forte presenza nel primo equipaggiamento ed alle prestigiose partnership come per esempio ABB FIA Formula E World Championship”.

Jason Lee Amministratore Delegato di Hankook Tire Italia: " Hankook Tire Italia continua la sua crescita, concentrando le sue capacità su business futuri, con particolare attenzione ai pneumatici per veicoli elettrici, e migliorando costantemente la preferenza del brand in Italia attraverso la collaborazione con case automobilistiche di fascia alta. Ci aspettiamo che Paolo Leoncini sia il miglior Direttore Vendite per implementare la strategia di Hankook Tire Italia e raggiungere una crescita sostenibile. È anche la persona giusta per costruire le migliori relazioni con i partner commerciali in Italia. Attraverso questo, Hankook Tire Italia spera di diventare un'azienda che fornisce un valore unico ai consumatori italiani”.

Hankook è uno dei principali produttori mondiali di pneumatici.