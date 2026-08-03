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Paolo Martini

Paolo Martini

Redattore

Vincitore del concorso Fieg-Fnsi del 1987, è stato titolare di una borsa di studio che lo ha avviato alla professione giornalistica, lavorando nella redazione livornese de 'Il Tirreno', poi nella redazione romana de 'la Repubblica' e quindi nella sede romana dell’agenzia di stampa Adnkronos, dove è stato assunto come praticante il 1° novembre 1992, diventando professionista l’8 luglio 1994.

Membro dell’Accademia Pascoliana dal 1997, è componente della giuria dei premi Bancarella Sport e Bancarella della Cucina. Segue regolarmente le attività della Biennale di Venezia, dell’Arena di Verona, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro San Carlo di Napoli, oltre ai principali musei italiani e internazionali e a numerosi festival letterari e musicali.

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giornalista concorso Fieg Fnsi Accademia Pascoliana
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