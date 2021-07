Paolo Villaggio, la figlia: "Mostra a Roma e Genova per i 90 anni dalla nascita"

In piazza del Campidoglio la sindaca Raggi e la famiglia dell’attore accanto alla Bianchina del ragionier Fantozzi

"Sarà una mostra multimediale e speriamo di farla non solo a Roma ma di portarla anche a Genova. Il titolo sarà 'Clamorosamente Villaggio' e ci stiamo lavorando già da tempo. Ci saranno delle presentazioni ufficiali e sarà alla Festa del Cinema di Roma". A dirlo Elisabetta Villaggio, figlia di Paolo a margine della presentazione dell’omaggio di Roma Capitale in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del romanzo Fantozzi e a quattro anni dalla scomparsa dell’attore. Una mostra che la famiglia sta organizzando in occasione dei 90 anni dalla nascita di Villaggio.

"E' un progetto che centra l'attenzione su Paolo Villaggio a 360 gradi. Oltre a essere il creatore della maschera di Fantozzi era un intellettuale, uno scrittore. La mostra si svilupperà attraverso una serie di incontri letterari, una rassegna cinematografica e anche una mostra multimediale in cui scopriremo un Fantozzi conosciuto ma anche inedito", ha spiegato Ferdinando Ceriani, direttore artistico del progetto.

Al termine della presentazione delle iniziative la sindaca Virginia Raggi e la famiglia di Paolo Villaggio si sono recati in piazza del Campidoglio per una foto accanto alla Bianchina del ragionier Ugo Fantozzi.