"E' tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono"

Davanti alla piaga della povertà, esasperata ancora di più dalla pandemia, è arrivato il tempo di agire. "E' tempo che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. E' tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono", scandisce il Papa tra i poveri ad Assisi.