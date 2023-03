Papa: "Celibato nella Chiesa è una prescrizione temporanea"

Bergoglio: "Non è eterna. Non c'è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare"

"Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea, non è eterna". Lo ha affermato il Papa in un'intervista al portale argentino Infobae, in occasione del decennale di pontificato. "In realtà, nella Chiesa cattolica ci sono sacerdoti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno, l'ho incontrato oggi: ha una moglie e un figlio. Non c'è nessuna contraddizione per un sacerdote nel potersi sposare", ha sottolineato.

"Il celibato nella Chiesa occidentale è una prescrizione temporanea: non so se sia risolta in un modo o nell'altro, ma è temporanea in questo senso. Non è eterna come l'ordinazione sacerdotale, che è per sempre, che piaccia o no. Se si lascia o meno, è un'altra questione, ma è per sempre. Il celibato, invece, è una disciplina", le parole del Pontefice.

"A volte - ha aggiunto Bergoglio - il celibato può portarti al maschilismo. A un prete che non sa lavorare con le donne manca qualcosa, non è maturo. Il Vaticano era molto maschilista, ma fa parte della cultura, non è colpa di nessuno. Si è sempre fatto sempre così".