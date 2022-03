Papa: "Con la guerra tutto è sconfitta"

Il Papa dà voce ancora una volta al dolore per i tanti morti e feriti nel conflitto russo ucraino. "Vorrei fare un minuto per ricordare le vittime della guerra - dice Bergoglio a braccio al termine dell’udienza generale - . Le notizie delle persone sfollate, che fuggono, morti, feriti, tanti soldati caduti da una parte e dall’altra. Sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi dalla guerra: con la guerra tutto si perde, tutto. Non c’è vittoria in una guerra, tutto è sconfitta".