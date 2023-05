Papa consegna premio Paolo VI a Mattarella

"Popolo italiano non dimentica sua rinuncia a meritato riposo per il servizio"

"Credo che oggi il conferimento del premio Paolo VI al presidente Mattarella sia proprio una bella occasione per celebrare il valore e la dignità del servizio, lo stile più alto del vivere, che pone gli altri prima delle proprie aspettative". Lo ha sottolineato il Papa dopo avere consegnato il premio Paolo VI al Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Che ciò sia vero per Lei, Signor Presidente, lo testimonia il popolo italiano, che non dimentica la sua rinuncia al meritato riposo fatta in nome del servizio richiestole dallo Stato".