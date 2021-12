PAPA FRANCESCO ACCOGLIE IN UDIENZA IL PREMIO FAIR PLAY MENARINI

Nell'anno del suo venticinquennale, una delegazione degli Ambasciatori del Fair Play Menarini è stata ricevuta dal Santo Padre nella Sala Paolo VI

CITTÀ DEL VATICANO, 22 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Questa mattina, nella maestosa cornice della Sala Paolo VI, una delegazione del Premio Fair Play Menarini ha avuto il dono di essere accolta in udienza dal Santo Padre, facendosi portatrice dei messaggi di speranza, rispetto, etica e impegno civile tipici del fair play.

Impegnato ad operare per il bene comune dello sport, dal 1996 il Premio Fair Play assegna, ogni anno, un riconoscimento a personaggi e istituzioni del panorama sportivo, provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti per la loro etica e il loro impegno per la società civile. Sin dalla prima edizione, i campioni premiati, oltre ad essere modelli ed esempi positivi per le nuove generazioni, diventano ambasciatori del Fair Play Menarini nel mondo e portatori dei valori più nobili dello sport.

Nel corso dell'udienza di questa mattina, in rappresentanza di tutti i vincitori del Premio Fair Play Menarini, una nutrita delegazione di ambasciatori del Fair Play Menarini ha avuto l'onore di consegnare la targa di Ambasciatore Fair Play proprio al Santo Padre.

"Papa Francesco ci insegna ogni giorno l'importanza di valori come la fratellanza, la solidarietà e il rispetto del prossimo. Essere ricevuti in udienza dal Santo Padre per promuovere i sani valori dello sport e della vita è stato un grande dono per gli ambasciatori del Fair Play Menarini - dichiarano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini - Le parole di Papa Francesco, unite agli esempi degli ambasciatori del fair play, ci ricordano che i veri campioni di vita sono quelli che, anche nei momenti difficili, contano sul proprio impegno e sul proprio talento, rispettando sempre le regole e stringendo la mano dell'avversario".

Di seguito l'elenco degli ambasciatori del Fair Play e dei testimonial presenti questa mattina:

Fotografia allegata al comunicato stampa: Tutti i diritti della foto appartengono a © Vatican Media

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1715530/Pope_Francis_International_Fair_Play_Menarini_ambassadors.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1715531/logo_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg