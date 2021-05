Papa Francesco: "Bene assegno unico per figli"

Il Pontefice esprime apprezzamento per l’assegno unico per ogni figlio che nasce. "Finalmente in Italia - dice intervenendo agli Stati Generali della natalità- si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce. Esprimo apprezzamento alle autorità e auspico che questo assegno venga incontro ai bisogni concreti delle famiglie, che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e segni l’avvio di riforme sociali che mettano al centro i figli e le famiglie".