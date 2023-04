Papa Francesco dimesso dal Gemelli: "Sono ancora vivo"

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da mercoledì scorso per un'infezione respiratoria, per far rientro in Vaticano.

"Prima di lasciare la struttura il Santo Padre ha salutato il Rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli con i suoi più stretti collaboratori, il Direttore generale del Policlinico, Marco Elefanti, l’Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l’équipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni", fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.

Uscendo dal Gemelli, Bergoglio "ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro". Poi ha scherzato con i giornalisti che gli chiedevano come si sentisse: "Ancora vivo", ha risposto. "So che alcuni di voi hanno passato la notte qui. Grazie, grazie del vostro bel lavoro di informare la gente", ha detto Bergoglio rivolto ai cronisti. E a chi gli chiedeva se si fosse spaventato ha replicato con un racconto: "Mi viene in mente una cosa che un vecchietto, uno più vecchio di me, mi aveva detto dopo una situazione del genere 'Padre, io la morte non l’ho vista ma l’ho vista venire: è brutta, eh'".

Dopo aver lasciato il Gemelli, Papa Francesco si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore dove "si è fermato davanti all’icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell’Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari", riferisce il portavoce vaticano.

Il via libera alle dimissioni di Francesco era arrivato già nel corso della giornata di ieri dopo gli accertamenti medici.

Nel suo ultimo giorno da ricoverato il Papa ha anche celebrato il battesimo del piccolo Miguel Angel.