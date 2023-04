Papa Francesco: "Grazie per le preghiere che avete intensificato"

"Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero!". Il Papa, prima di guidare in piazza San Pietro la recita dell'Angelus al termine della celebrazione delle Palme, ha ringraziato fedeli e pellegrini per le preghiere che si sono intensificate in tutto il mondo nei giorni scorsi dopo il ricovero del Pontefice al Gemelli. Ringraziamento accolto dall'applauso dei fedeli.