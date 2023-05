Papa Francesco ricorda Guido Carli: "Si distinse per il bene comune, uniamo gli sforzi per la pace"

"In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di così illustre economista e statista italiano, che si distinse nell’impegno per il bene comune, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà". Così Papa Francesco, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dell’ex Governatore della Banca d’Italia ed ex Ministro del Tesoro, che morì il 23 aprile 1993.

"È quanto mai necessario – continua la missiva del Pontefice – unire gli sforzi nel promuovere la cultura della pace ad ogni livello, diventando costruttori di speranza per preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Al mio incoraggiamento, unisco l’assicurazione della preghiera per il vostro lavoro e volentieri invoco la Benedizione del Signore".

Il trentennale della scomparsa di Carli sarà celebrato il 5 maggio alle ore 17.30 al Teatro dell’Opera di Roma in occasione della consegna del Premio Guido Carli a quindici talenti che danno lustro all’Italia nel mondo. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.