Papa Francesco ricoverato, breaking news sui siti stranieri

Il ricovero in ospedale del Papa per un'infezione respiratoria è una 'breaking news' sui principali siti stranieri, dalla Cnn alla Bbc. L'emittente americana cita la nota del Vaticano nella quale comunica che Francesco trascorrerà "alcuni giorni" al Gemelli. Il ricovero di Bergoglio 'apre' il sito dell'emittente britannica, che ricorda come questo sia "il periodo più occupato dell'anno per papa Francesco, con molti eventi e messe previste in vista della Pasqua", mentre in agenda c'è la visita in Ungheria alla fine di aprile.

Breaking news anche per Le Figaro, che cita "questioni ricorrenti sulla salute del Papa", 86 anni, che a metà marzo "ha festeggiato i dieci anni di pontificato".

"La Santa Sede, con una strana - ma consueta - contraddizione comunicativa, aveva indicato che l'ingresso del Papa e i controlli erano stati programmati", sottolinea El Pais, salvo poi aggiungere in un comunicato successivo che l'intero programma di Francesco per giovedì e venerdì è stato cancellato e poi ancora spiegare in un altra nota "i motivi reali".