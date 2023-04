Papa Francesco torna in piazza San Pietro per la messa delle Palme

Papa Francesco, dimesso ieri dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero per una "bronchite su base infettiva", oggi torna in piazza San Pietro per presiedere, a partire dalle 10, la celebrazione della messa della Domenica delle Palme. A officiare non sarà direttamente Bergoglio ma il cardinale Leonardo Sandri. Il Santo Padre dovrebbe però benedire i ramoscelli d'ulivo all’Obelisco.

Con la Domenica delle Palme prendono il via i riti della Settimana santa, un vero tour de force per il Pontefice. Giovedì si entra nel vivo del Triduo Pasquale con la messa del Crisma, in Basilica Vaticana alle 9.30; quindi Bergoglio nel pomeriggio sarà nel carcere minorile di Casal del Marmo dove celebrerà, in forma privata, la Messa in Coena Domini con la consueta lavanda dei piedi.

Venerdì, dalle 21.15 al Colosseo presiederà la Via Crucis. Sabato la Veglia in Basilica dalle 19.30. E domenica di Pasqua la benedizione Urbi et Orbi.