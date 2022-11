Papa in visita nell'Astigiano, la cugina Nella: "Gli ho detto che gli voglio tanto bene"

C’è tanta commozione negli occhi e nelle parole di Nella Bergoglio, una delle cugine di Papa Francesco che poco fa ha è riuscita, insieme a un altro cugino, Armando, ad avvicinarsi per un breve saluto al Pontefice suo arrivo a Portacomaro, nell’astigiano a bordo di una 500 bianca. "Gli ho detto che gli voglio tanto bene perché è davvero così - ha raccontato la signora con le lacrime agli occhi - mi ha chiesto se cucino ancora, gli ho detto di sì e l’ho invitato a mangiare da me, nel mio ristorante in cui ora cucina anche mio figlio". Poi la signora ha mostrato il rosario bianco che ha avuto in dono dal Santo Padre custodito in una bustina marrone.

Con Nella per un breve saluto si è avvicinato anche Armando, 79 anni, il cui bisnonno era fratello del bisnonno del Papa. "Non lo avevo mai visto di persona, ma una volta ci siamo sentiti per telefono, sono riuscito a stringergli la mano, è stata una grande emozione, sono molto contento", ha aggiunto sottolineando che lui è l’ultimo erede maschio a portare il nome dei Bergoglio.

"Il Papa - hanno aggiunto i parenti - è nei nostri cuori e preghiamo sempre per lui perché è quello ci ha chiesto tutte le volte che lo abbiamo incontrato a Roma".