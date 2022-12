Papa incontra la Cgil: "Sindacato dia voce a chi non ha voce, fate rumore"

"In particolare vi raccomando l’attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati e schiavizzanti"

"Il sindacato è chiamato ad essere voce di chi non ha voce. Fate rumore". Il Papa incontra la Cgil con il segretario generale. Bergoglio, esprimendo apprezzamento per Maurizio Landini, esordisce a braccio: "Bravo quel ragazzo!". "In particolare - esorta Francesco - vi raccomando l’attenzione per i giovani, spesso costretti a contratti precari, inadeguati e schiavizzanti. Vi ringrazio per ogni iniziativa che favorisce politiche attive del lavoro e tutela la dignità delle persone".