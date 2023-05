Papa, l’aneddoto della signora col cagnolino nel passeggino - Video

Aneddoto del Papa agli Stati Generali della Natalità a Roma insieme alla premier Giorgia Meloni. "Due settimane fa - ha raccontato Bergolgio - il mio segretario attraversava la piazza e veniva una mamma col carrozzino: lui è un prete tenero, si avvicina. Era un cagnolino". "Quindici giorni fa all'udienza io andavo a salutare, arriva una signora, cinquantenne più o meno, come me! - ha scherzato - La saluto la signora e lei apre una borsa e dice, me lo benedice al mio bambino, un cagnolino: non ho avuto pazienza e l’ho sgridata, tanti bambini hanno fame, e lei col cagnolino!".