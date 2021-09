Papa, l’autoironia con i giornalisti: "Sono ancora vivo"

Il viaggio in Ungheria è anche un test di prova sulla sua salute

**Papa: l’autoironia coi giornalisti, ‘sono ancora vivo’**

Il viaggio del Papa in Ungheria (e’ rimasto solo sette ore, ieri) e in Slovacchia e’ anche un test di prova sulla sua salute. Prima di entrare nella cattedrale di San Martino a Bratislava dove a breve incontrerà i Vescovi e i sacerdoti del Paese, Tv 2000 con Cristiana Caricato chiede come stia. Bergoglio, con una buona dose di autoironia, risponde: "Sono ancora vivo".