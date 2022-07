"Cari fratelli e sorelle del Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che, con la grazia di Dio, che il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso". E' il tweet del il Papa, partito oggi per il suo 37ettesimo viaggio apostolico in Canada. In aereo con il Pontefice anche un medico e un infermiere.