Il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. "Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - riferisce la Santa Sede - ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina".