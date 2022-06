Papa rinvia viaggio in Africa per problemi al ginocchio

Problemi al ginocchio, Papa Francesco rinvia il viaggio in Africa. "Accogliendo la richiesta dei medici, e per non vanificare i risultati delle terapie al ginocchio tuttora in corso - comunica il direttore della Sala stampa vaticana -, il Santo Padre con rammarico si vede costretto a posticipare il Viaggio Apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan, previsto dal 2 al 7 luglio prossimo venturo, a nuova data da definire".

Questa mattina il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen."Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato - riferisce la Santa Sede - ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto. Nel prosieguo della conversazione si è parlato delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa e delle sue conseguenze sui futuri assetti dell'Unione". Nel corso dei colloqui si è parlato anche di clima e di architettura sostenibile. Il faccia a faccia, a quanto si apprende, è durato venti minuti. Al momento dello scambio dei doni, il Pontefice ha donato alla Von der Leyen una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta 'Riempiamo le mani di altre mani'.