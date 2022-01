Il Papa, nel messaggio per la XXX Giornata mondiale del malato, rivolge l'attenzione alle popolazioni indigenti: "La strada è ancora lunga e in alcuni Paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso". "Lo attesta ad esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-19, ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che necessitano di medicinali ben più semplici".