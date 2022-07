Papa Francesco ha smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato un cancro quando ha subito un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", ha detto n un'intervista alla Reuters, aggiungendo con una risata che "non mi hanno detto nulla" sul presunto cancro, voce che ha liquidato come "pettegolezzo di corte".