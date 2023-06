Parabrezza riciclato: la nuova soluzione firmata Carglass

Riciclare il parabrezza realizzando bottiglie in vetro: la nuova soluzione firmata Carglass.

Carglass è leader nella sostituzione e riparazione dei cristalli in Italia e nel mondo.

Rappresenta il primo player in assoluto, nel settore, a riciclare interamente il vetro del parabrezza danneggiato, il tutto grazie alla partnership tra Carglass ed Eurovetro.

Ogni giorno, all’interno dei suoi centri specializzati, vengono trasformati in bottiglie e altri contenitori per alimenti in vetro, migliaia di parabrezza.

I parabrezza rimossi vengono raccolti a livello nazionale in tutti i centri Carglass e consegnati nelle strutture Eurovetro Recycling, quest’ultima è una realtà attiva da 70 anni nel settore del riciclo vetro.

Eurovetro Recycling è partner di Carglass dal 2010

Una collaborazione che ha consentito di riciclare 1.900 tonnellate di vetro derivanti dai parabrezza, l’equivalente di 2,5 milioni di bottiglie, una partnership che dato vita ad un’economia circolare, convertendo quelli che erano rifiuti in risorse preziose, un esempio eccellente di sostenibilità.

Il parabrezza riciclato viene lavorato fino all’80% per dare vita a bottiglie o vasetti alimentari, il restante 20% è costituito da PVB (acronimo di Polivinilbutirrale), del materiale plastico trasparente di sicurezza posto tra i due strati di vetro che evita, in caso di rottura del cristallo, la sua frantumazione.

Secondo un recente studio, per ogni 10% di vetro riciclato, si risparmia il 2,5% dell'energia di fusione necessaria a produrre i manufatti stessi con materie prime vergini.

Privilegiare la riparazione del cristallo rispetto alla sua sostituzione, ogni riparazione è applicabile ad una scheggiatura che non superi il diametro di una moneta di 2 euro, ogni singola riparazione consente un risparmio di 46,2 kg di CO2 per una riduzione complessiva durante il 2022 pari a 2,6 tonnellate di CO2.