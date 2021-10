Paradeplatz entra in competizione: l'onda verde di FlowBank sta arrivando a Zurigo

La società collabora con CoinShares per offrire ai suoi clienti un percorso completo di asset digitali

ZURIGO, 7 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Un anno dopo il suo lancio di successo e la sua rapida ascesa, FlowBank apre una sede nel cuore del distretto finanziario di Zurigo. Inoltre, FlowBank annuncia il suo nuovo partner strategico: CoinShares International, pioniere negli investimenti in asset digitali quotato al Nasdaq Growth Market in Svezia. Questo rafforza ulteriormente l'impegno di FlowBank ad andare oltre le frontiere dell'investimento tradizionale, fornendo ai suoi clienti soluzioni semplici e affidabili rispetto a quelle della finanza tradizionale e decentralizzata.

In occasione del suo primo anniversario, FlowBank inaugura una nuova sede a Zurigo. L'espansione nel principale centro finanziario del paese sottolinea l'impegno profondamente radicato di FlowBank in Svizzera.

La nuova sede di FlowBank ospiterà sia il team di sviluppo del business che le funzioni chiave del team di supporto alla clientela. Charles Henri Sabet, fondatore e CEO di FlowBank, sottolinea che «la famosa Paradeplatz di Zurigo sta entrando in competizione. Con la nostra nuova sede di Löwenplatz, potremo estendere il nostro raggio d'azione e connetterci meglio con la nostra crescente base di utenti in tutti i cantoni svizzeri.»

Oltre l'investimento tradizionale

La missione di FlowBank inizia all'interno della Svizzera, ma ha ambizioni internazionali. La cooperazione di FlowBank con CoinShares, la maggiore e più longeva società di asset digitali in Europa, rafforza ulteriormente la missione di FlowBank di creare un processo bancario e di investimento immediato e innovativo per i suoi clienti, mantenendo il meglio del patrimonio bancario svizzero.

Jean–Marie Mognetti, co-fondatore e CEO di CoinShares, ha aggiunto: «La rete di tecnologie di CoinShares è la spina dorsale del nostro successo dal 2015. Finora questo livello infrastrutturale ha alimentato i nostri sviluppi commerciali interni. Offrire a FlowBank la nostra competenza e la capacità di costruire a partire dal nostro bagaglio tecnologico è una testimonianza della nostra infrastruttura attuale. La nostra visione e quella di FlowBank per le industrie bancarie e d'investimento si allineano perfettamente, perciò rappresentano un terreno fertile per una partnership solida e duratura. È un piacere per noi diventare un partner stretto di Charles e del suo team e contribuire a raggiungere le loro ambizioni di crescita.»

Miglioramento continuo dell'offerta di prodotti

Oggi i clienti di FlowBank possono investire nei crypto ETP di CoinShares. Grazie all'offerta tecnologica di CoinShares, a partire dall'inizio del prossimo anno i clienti potranno acquistare direttamente, conservare, vendere e condividere criptovalute così come altri asset in token, direttamente dal loro conto FlowBank.

Questo va a espandere ulteriormente l'ampia offerta di prodotti finanziari attualmente disponibili con FlowBank. Oggi più di 50'000 prodotti finanziari tra cui azioni, obbligazioni, materie prime, ETF, forex, CFD e altri sono a portata di mano dei clienti. E con il lancio di MetaTrader 4 (MT4), che avverrà nel corso di quest'anno, i clienti saranno in grado di migliorare ulteriormente la loro esperienza di trading sul forex.

FlowBank FlowBank, una banca online con sede principale a Ginevra, Svizzera, impiega circa 120 esperti. Fondata da Charles Henri Sabet nel 2020, FlowBank aspira a rendere gli investimenti accessibili a tutti. Lo fa attraverso piattaforme d'investimento progettate intuitivamente, corsi di trading formativi condotti da esperti e offrendo prezzi altamente competitivi. Sia i clienti privati che istituzionali possono investire in una vasta gamma di classi di asset sulle sue piattaforme, FlowBank e FlowBank Pro.

FlowBank SA ha ottenuto la licenza bancaria dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ed è membro di esisuisse. Scoprite di più su www.flowbank.com.

CoinShares CoinShares è la più grande società di investimento in asset digitali d'Europa, che gestisce miliardi di asset per conto di una base clienti globale. La sua missione è quella di espandere l'accesso all'ecosistema degli asset digitali, sperimentando nuovi prodotti e servizi finanziari che forniscono agli investitori fiducia e trasparenza nell'accesso a questa nuova classe di asset. CoinShares è quotata pubblicamente sul Nasdaq First North Growth Market con il ticker CS.

FlowBank SA Caroline Puder, Head of Marketing & Communications Esplanade de Pont-Rouge 61211 Ginevra 26 +41 22 888 60 00 caroline.puder@flowbank.com

CoinShares International Limited Jay Morakis, Investor Relation 2 Hill Street JE2 4UA St Helier – Jersey ir@coinshares.com

Contatto stampa Communicators Peter Manhart +41 44 455 56 59 peter.manhart@communicators.ch

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1655114/FlowBank_logo.jpg