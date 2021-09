Nuova medaglia per l'italo-cubano Tapia Oney alle Paralimpiadi di Tokyo. L'azzurro ha conquistato il bronzo nel lancio del disco categoria F11 con la misura di 39.52. Sul gradino più alto del podio il brasiliano Alessandro Rodrigo da Silva, argento per l'iraniano Mahdi Olad. E' il secondo bronzo questo per Tapia Oney dopo quello conquistato nel getto del peso.