Parama, l’e-commerce di arredo bagno riconosciuto come miglior store su Amazon

Nardò (LE), 17/06/22. Parama, l’e-commerce dedicato alla vendita di sanitari e arredo bagno, ha ricevuto da poco il riconoscimento come miglior store di settore su Amazon.

L’idea innovativa, sostenuta e concretizzata da due giovani imprenditori salentini, ha subito riscontrato il consenso del mercato, riuscendo così a posizionarsi come l’e-commerce per l’arredo del bagno preferito dagli utenti.

La storia dell’azienda

Parama nasce con la missione di sviluppare, anche attraverso l'opinione dei propri clienti, prodotti per l'arredobagno e per la casa i quali si distinguano per design, facilità d'installazione ed eccellente rapporto qualità/prezzo.

Le partnership stabilite con importanti aziende produttive e la completa assenza di intermediari nel processo di vendita consentono a Parama di fornire ai propri clienti prodotti qualitativamente alti a prezzi competitivi. Il design di ogni prodotto è inoltre appositamente studiato per rispecchiare le ultime tendenze di arredo bagno.

Grazie ad un eccellente servizio clienti e alla gentilezza che contraddistingue i consulenti di vendita, l'azienda si è rapidamente imposta sul mercato diventando un punto di riferimento su Amazon per diverse categorie di prodotti quali, ad esempio, box doccia, piatti doccia, sanitari in ceramica e accessori per il bagno.

I punti di forza

Numerosi sono i punti di forza dell’azienda. Il fattore che probabilmente la contraddistingue è la garanzia dei prodotti made in Italy, dal design alla produzione, dai materiali di alta gamma alla convenienza in termini di rapporto qualità-prezzo.

Un altro aspetto da non sottovalutare è che i sanitari Parama si possono installare con estrema facilità e richiedono poca manutenzione. Pulirli, in altre parole, è molto semplice.

Consegna rapida e consulenza personalizzata, anche dopo la vendita, costituiscono un plus che rende l’azienda affidabile e competitiva.

Cosa è possibile acquistare

Sul sito viene offerta innanzitutto una consulenza dedicata a individuare le soluzioni migliori per arredare il proprio bagno e selezionare i box doccia, i piatti doccia, i mobili bagno con lavabo e gli accessori bagno più adatti alle proprie esigenze.

Sul portale, inoltre, sono presenti diversi modelli di sanitari e mobili da bagno, tra cui scegliere.

Lo shop online è organizzato in modo semplice e intuitivo, così da rendere l’esperienza d’acquisto pratica e veloce.

Lo store, infatti, offre un menu di facile navigazione e categorie principali ben visibili e differenziate, in modo da poter trovare quello che si cerca in pochi clic.

Quello che si può individuare con estrema facilità è un grande assortimento di pezzi, disegnati seguendo le ultime regole del design e impiegando materiali di qualità, altamente resistenti nel tempo.

Sono previste infatti diverse soluzioni per qualunque genere di stile e con diverse fasce di prezzo. Si possono individuare mobili, wc, piatti e box doccia di diverse dimensioni e materiali.

Per compiere una scelta maggiormente ponderata e razionale, basta dare un’occhiata alla scheda tecnica che accompagna ogni prodotto e in cui sono riportate specifiche e caratteristiche tecniche come misure, tipologia, dimensioni scarico, materiali, tecnologia di realizzazione e optional inclusi.

Per ogni ordine effettuato è previsto anche il reso e il rimborso, secondo le politiche riportate all’interno di ogni pagina-prodotto.

Un servizio assistenza, disponibile negli orari d’ufficio, rende l’esperienza più sicura e confortevole.

Contatti:

Parama S.r.l.

Via Ettore Fieramosca, 29

Nardò (LE) 73048

Giulio Ramundo - 0832/1835691

info@paramashop.it