Parata di star a insediamento Biden, Trump furioso

(Adnkronos) Nel suo ultimo giorno da presidente, con tutti in attesa dell'annuncio dei suoi ultimi provvedimenti di grazia, Donald Trump appare "particolarmente arrabbiato" per il fatto che per all'inaugurazione di Joe Biden parteciperanno celebrities della portata di Lady Gaga, Jennifer Lopez e Tom Hanks. Mentre, ricorda il Washington Post che rivela la notizia, attori e cantanti di primo piano snobbarono la sua cerimonia di insediamento, e poi qualsiasi evento pubblico dei suoi quattro anni di mandato.

Da sempre protagonista del jet set e delle cronache mondane di New York, diventando il conduttore del reality show di successo 'The Apprentice' Trump ha poi spesso partecipato ed organizzato eventi pieni di star e celebrità. Per esempio per il suo matrimonio con Melania, nel 2005, avevano cantato Elton John e Billy Joel. Ma con la sua discesa in campo come campione della destra anti liberal ed anti immigrati, Hollywood ed i principali artisti americani hanno subito preso le distanze da lui e dalla sua presidenza.

Ed ora, secondo la ricostruzione del Post sulla base di fonti informate, il programma pieno di celebrities dell'insediamento di Biden è un altro motivo della rabbia e delle recriminazioni - contro i collaboratori ingrati, contro il mondo del business che lui ha aiutato con le sue politiche, contro i membri del partito repubblicano - con cui Trump sta concludendo il suo mandato presidenziale.

Intanto secondo quanto riferisce la Cnn citando fonti ben informate, poche persone hanno risposto all'invito di Donald Trump per partecipare alla cerimonia di saluto prevista per domani alla base di Andrews. Deciso a snobbare l'insediamento di Joe Biden, di cui non ha riconosciuto la vittoria, Trump ha insistito per organizzare una cerimonia di commiato alla base di Andrews, dove salirà domani mattina per l'ultima volta a bordo dell'Air Force One, diretto alla sua residenza di Mar-a-lago in Florida. Trump ha preteso tappeto rosso, un saluto con 21 salve di cannone e militari in uniforme da parata. Sono stati distribuiti inviti a persone vicine al presidente, ciascuno valido per cinque persone. Ma pochi hanno risposto che verranno. "Per ora non ci sono stati molti Rsvp", ha detto ieri pomeriggio una fonte dell'amministrazione.