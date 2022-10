Parata di stelle in Campidoglio. Roma premia il FootVolley

“La premiazione di oggi è non è un punto di arrivo, ma di partenza”. L’Assessore allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, riceve nell’Aula Giulio Cesare del Campidoglio la Nazionale Italiana di FootVolley e consegna le medaglie celebrative a Sara Cupellini, Elisa Mainardi, Alain Faccini e Federico Iacopucci per il risultato conseguito agli Europei del settembre scorso: oro femminile e argento maschile. “Avete alimentato – aggiunge Onorato – l’immagine vincente dello sport italiano e avete contribuito a dar prestigio al territorio di Roma, in particolare di Ostia. Per questo ringrazio anche il Comitato Organizzatore, nella fattispecie Max Tonetto e Frederic Salamone”.

L’ex calciatore, oggi al vertice del movimento del FootVolley italiano, confessa la propria emozione: “Sono stato in quest’aula altre volte, ma non mi sono mai emozionato come oggi. Sento che abbiamo raggiunto un traguardo importante, partendo quasi da zero. Sono orgoglioso degli atleti e di tutte le persone che hanno lavorato affinché questo accadesse. Un ringraziamento ad ASI e Umbro: è grazie a collaborazioni come queste che possiamo crescere”.

Presenti in sala anche il Direttore Generale di ASI, Fabio Salerno, il manager Umbro, Luigi Boccia e Alberto Faccini, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1983 e padre di Alain, fresco vicecampione d’Europa di Footvolley.

“Per me – sottolinea Faccini – è un orgoglio vedere mio figlio emergere in uno sport diverso dal calcio. Segno che oltre alle qualità tecniche ha la giusta passione sportiva. Faccio i complimenti anche agli altri componenti della Nazionale e al mio ex collega Max Tonetto. Fa strano vedere lui, Aldair, Cesar, Oddo e altri ex calciatori muoversi così bene sulla sabbia, restano dei grandi atleti, anche se naturalmente davanti alle giovani leve del Footvolley fanno fatica. È uno sport bellissimo, ma anche complicatissimo. Da quanto so anche Ronaldo il Fenomeno ha chiesto a mio figlio di allenarlo per giocare a Footvolley”.

Uno sport molto praticato in Brasile e che sta dilagando ormai anche in Italia, non solo in estate. Domani, sabato 22 ottobre, alla Pinetina di Ostia andrà in scena il torneo Aldair&Friends, con il brasiliano Aldair che farà coppia proprio con Max Tonetto. A inizio novembre, invece, è in programma il derby Roma-Lazio di Footvolley, che vedrà impegnati anche Massimo Oddo e Cesar Aparecido Rodrigues.

