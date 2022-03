Parchi: Gardaland punta al 90% delle stanze occupate per il 2022

Gardaland punta nel 2022 a un'occupazione pari al 90% delle 475 camere disponibili per i visitatori. E' quanto si legge in una nota del parco divertimenti, nella quale si annunciano quattro nuove stanze interamente tematizzate 'Jumanji', che verranno realizzate a completamento dell’esperienza della nuova attrazione, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures, nel Gardaland Hotel. L'inaugurazione della dark ride 'Jumanji The Adventure' è prevista per il 2 aprile.

"In questi ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza che porta i visitatori a privilegiare le destinazioni capaci di creare un’esperienza: divertire, sorprendere e trasportare in altri mondi", ha commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland. "Le camere tematizzate dei nostri tre hotel rispondono perfettamente a questa esigenza, permettendo alle famiglie di prolungare anche durante la notte l’avventura iniziata nel Parco e di vivere così un’esperienza unica e completa. Le camere tematizzate Jumanji, ad esempio, catapulteranno gli ospiti nella giungla selvaggia e permetteranno loro di vivere in prima persona le avventure dei protagonisti della serie", ha detto ancora Vigevani.

Grazie all’aggiunta di queste quattro camere, il parco raggiunge l'offerta di 261 camere interamente tematizzate su un totale di 475 stanze, confermandosi leader in Italia nel mercato delle accomodation a tema in grado di offrire un’esperienza incredibile che spazia dalla fantasia alla magia fino all’avventura, con proposte per le diverse fasce di età.