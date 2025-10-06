Parere favorevole del Senato sullo schema di decreto J3MS

È stato inviato al Parlamento per il parere previsto lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2025, relativo all'acquisizione di una nuova classe di unità navale tipo AGS (Auxiliary General Survey) per un totale di 2 unità Joint Maritime Multi Mission System ed il relativo sostegno per un onere previsionale complessivo di 1.600 milioni di euro.

L'onere della prima fase, cui si riferisce il decreto, che copre la realizzazione e l’entrata in servizio della prima unità e il supporto logistico decennale della stessa, è stimato in 770 milioni, finanziato a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa. Per il completamento del programma, relativo alla seconda unità e al relativo supporto logistico decennale, nonché per il perfezionamento della prima unità, sarà necessaria l'approvazione di un secondo decreto, per un valore stimato di circa 830 milioni di euro. Mercoledì scorso la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato ha espresso parere favorevole, si attende il parere della Commissione Difesa della Camera.

Il testo del parere approvato